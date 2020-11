Streit in der Bonner Grüne-Fraktion : Ex-Grüne sprechen von Mobbing

Oberbürgermeisterin Katja Dörner (r.) bestreitet, dass sie sich in die Bezirksbürgermeister-Wahl einmischt hat. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Abgang von Brigitta Poppe-Reiners und Hartwig Lohmeyer wirft ein Schlaglicht auf Grabenkämpfe, die schon lange toben. Der jetzige Streit ist auch Auseinandersetzung zwischen alter und junger Generation.

Der inzwischen in aller Öffentlichkeit ausgetragene Streit bei den Grünen, ausgelöst durch den Zwist um die Besetzung des Bezirksbürgermeisterpostens im Stadtbezirk Bonn, geht weiter. Die frühere Grünen-Stadtverordnete Doro Schmitz aus Beuel, inzwischen aus der Partei ausgetreten, spricht von Mobbing und Grabenkämpfen. Auf Nachfrage sagte sie: Die Atmosphäre in der Fraktion sei „unter dem jetzigen Vorsitzenden Tim Achtermeyer“ zunehmend vergiftet gewesen. Achtermeyer, der mit Anfang 20 vor sechs Jahren in den Rat einzog, teilte dazu mit: „Ich finde es bedauerlich, wenn man unter ehemaligen Kollegen in der Öffentlichkeit so übereinander spricht. Ich werde mich daran nicht beteiligen.“ Die Grünen seien dafür gewählt worden, die Stadt voranzubringen.

Das Wort Mobbing fällt auch der früheren Fraktionsvorsitzenden der Grünen Dorothee Paß-Weingartz ein, wenn sie sich an ihre letzten Monate in der Ratsfraktion erinnert. Ende 2014 kehrte sie wie jetzt Brigitta Poppe-Reiners und Hartwig Lohmeyer der Fraktion entnervt den Rücken. Später trat sie auch aus der Partei aus. Damals hatte sie, obwohl bei der Kommunalwahl auf dem Spitzenplatz der Grünen nominiert, fraktionsintern keine Mehrheit mehr als Vorsitzende gefunden. Stattdessen wurde Poppe-Reiners gewählt.

Paß-Weingartz und auch ihr Mitvorsitzender Peter Finger fühlten sich von Poppe-Reiners und einer Gruppe neuer Stadtverordneter um sie herum regelrecht gemobbt, erzählt sie. „Ich hatte in den letzten Tagen ein richtiges Déjà-vu“, sagt die Ex-Grüne. Anders als Poppe-Reiners und Lohmeyer habe sie damals ihr Mandat der Partei zurückgeben: „Alles andere ist nicht okay.“

Finger bedauert den „traurigen Start“ der Grünen-Ratsfaktion. „Für mich gehört zu einer guten politischen Kultur, dass Kandidaten, die auf Spitzenplätzen Superergebnisse erzielen, auch die Führungsposition einnehmen.“ Nun sei diese politische Kultur, die Poppe-Reiners damals selbst nicht eingehalten habe, wieder verletzt worden, nur dieses Mal treffe es sie selbst. Allerdings: „Sie hätte das Angebot annehmen sollen, sich zum Beispiel die Amtszeit zu teilen“, so Finger.

Kritik an den Querelen kommt auch von der Basis: Viele Neumitglieder irritiert das Postengerangel. Immerhin zählen die Grünen in Bonn inzwischen fast 1200 Mitglieder. Aus der digitalen Mitgliederversammlung am Donnerstagabend erfuhr der GA, dass dort enttäuschte Grüne angesichts der Personalpolitik von einem „Fiasko“ sprachen.

Mit Namen wollte sich kaum jemand zitieren lassen, da auf Vorschlag des Vorstands beschlossen worden war, über das Gesagte nichts nach außen dringen zu lassen. Eine, die sich nicht den Mund verbieten lassen will, ist Hildegard Kinzel. Die 63-jährige Beamtin sei mit Euphorie und Hoffnung auf einen Wechsel in Bonn voriges Jahr den Grünen beigetreten. Jetzt überlege sie, wieder auszutreten. „Das überlegen andere auch. Ich bin doch wegen der Inhalte in die Partei eingetreten. Jetzt das!“ Roswitha Sachsse-Schadt aus dem Parteivorstand sagte indes: „Die Bonner Grünen haben in den vergangenen Jahren viele neue junge Mitglieder hinzugewonnen. Deren Anliegen ist es nicht, die Vergangenheit zu bewältigen, sondern den Blick nach vorne zu richten.“

Für manchen aktiven Grünen erscheint die „verquere Lage“ Ergebnis eines gescheiterten Generationswechsels. Zu hören ist, dass die ehemaligen Fraktionssprecher es der jungen Garde nicht eben einfach gemacht haben, in der Partei Verantwortung zu übernehmen. Von gekränkter Ehre ist die Rede und einem Beharren auf eigenen Positionen einerseits und dem Ignorieren der Jüngeren andererseits. In umgekehrter Richtung sprechen Anhänger der beiden davon, die Sägegeräusche an beider Stühle auch durch jenen Nachwuchs seien lauter geworden. Im März bei der Kandidatenkür zur Kommunalwahl erlitten Poppe-Reiners und Lohmeyer auf den zunächst für sie vorgesehenen Listenplätzen Niederlagen.

Wie sehr bei den Grünen die Nerven blank liegen, zeigt eine Reaktion der Vorsitzenden des Bonner Ortsverbandes, Clara Hennes. Auf Nachfrage zu einem möglichen Parteiausschluss von Poppe-Reiners und Lohmeyer, weil sie ihre Mandate behalten wollen, bat sie um schriftliche Anfrage. Eine abgestimmte Antwort lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Die Bonner Parteivorsitzende Katrin Uhlig erklärte am Freitagabend per Telefon, über ein solches Ausschlussverfahren habe der Vorstand bisher nicht gesprochen.

Poppe-Reiners schildert den Anfang des Streits um den Bezirksbürgermeisterposten so: Sie sei am 1. Oktober auf der ersten Sitzung des Ortsverbandes im Stadtbezirk Bonn nach der Kommunalwahl völlig überrascht worden, als Eva Kuzu ebenfalls ihren Hut in den Ring warf. „Für mich war klar, das war vorher abgesprochen.“