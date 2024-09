Effizienz in der Stadtverwaltung Ex-Mitarbeiter der Stadt Bonn kritisiert schlechte Arbeitsmoral

Diese Zuschrift hat es in sich. Ein GA-Leser reagiert auf den Bericht über den starken Personalzuwachs bei der Stadtverwaltung mit beißender Kritik. Die Stadt Bonn, so ergab eine Analyse der Redaktion, gönnt sich Hunderte von Planstellen mehr als die vergleichbaren Kommunen Münster und Bielefeld (siehe „Städtevergleich“). Und das, was der Mann bemängelt, scheint an ein grundlegendes Problem zu rühren.