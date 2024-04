Mann ist der Polizei Bonn bekannt Exhibitionist soll sich vor Kindern entblößt haben

Ein Exhibitionist treibt offenbar derzeit vor allem in Dottendorf und Kessenich sein Unwesen. In einem Facebook-Post auf der Seite „Du kommst aus Friesdorf, wenn…“ warnt eine Userin vor dem Täter. Er soll demnach eine feminine Figur haben, einen Pferdeschwanz tragen und oftmals stark geschminkt sein. Hatte es der Mann bisher wohl nur auf Erwachsene, besonders auf Frauen abgesehen, so soll er sich kürzlich auch im Sportpark Wasserland in der Nähe von Grundschulkindern entblößt haben.