Exklusive Führungen So haben die Bonner ihre City noch nicht gesehen

Weltgästeführertag

Den International Tourist Guide Day gibt es schon seit 1990.

Als „Weltgästeführertag“ wurde er 1999 von dem Bundesverband der Gästeführer Deutschland (BVGD) eingeführt. Der BVGD eröffnet seit 2008 den Weltgästeführertag mit einer zentralen Auftaktveranstaltung am Ort eines engagierten Mitgliedsvereins, in diesem Jahr in Heidelberg. Die Jahreshauptversammlung findet in Leer/Ostfriesland statt. So wird positive Öffentlichkeit für den BVGD und die lokalen Organisationen hergestellt. Auch viele neue Vereine nutzen den Weltgästeführertag, um lokale Kooperationspartner zu gewinnen und die Medien wie Entscheidungsträger im Tourismus- und Kulturbereich auf sich aufmerksam zu machen.

Zahlreiche Organisationen, die dem Weltverband der Gästeführer angeschlossen sind, veranstalten den International Tourist Guide Day jährlich an dem Gründungstag des Weltverbands am 21. Februar bzw. dem Wochenende davor oder danach.

Über das Motto entscheidet die Mitgliederversammlung jährlich, welches bundesweit übernommen und von lokalen Gästeführervereinigungen umgesetzt wird. Das Motto des Jahres 2024 lautet „Straßen – Gassen – Brücken – Plätze“.

Die zertifizierten Gästeführer und Gästeführerinnen bieten diese Führungen ehrenamtlich an und machen so auf das Berufsbild Gästeführer, ihre Professionalität und ihr Engagement für ihre Stadt oder Region aufmerksam. Jedes Jahr beteiligen sich mehr Mitglieder. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit besteht inzwischen eine feste Größe von circa 200.000 Teilnehmern.

Die sieben Bonner Stadtführerinnen und Stadtführer laden zu ihrer Tour „Ein besonderer Blick auf unsere Stadt“ ein. Am Samstag, 24. Februar, um 11, 13 und 15 Uhr findet die Tour statt. Nur mit Anmeldung ist es möglich, teilzunehmen. Interessierte wenden sich per E-Mail bis spätestens 15. Februar an: weltgaestefuehrertag2024@posteo.de sp