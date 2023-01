Expats in der Region : Bonn bietet viel Lebensqualität für europäische Ausländer

Gastro-Trend aus Irland : Darum gibt es so viele Irish Pubs in der Bonner Altstadt Mit dem Quiet Man, das seit Herbst in der Heerstraße ein neues Zuhause gefunden hat, gibt es mittlerweile vier irische Pubs in der Bonner Altstadt. Was unterscheidet sie? Und warum ist das Konzept so beliebt?