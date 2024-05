Besuch auf dem Gebrauchtfahrradmarkt Experte gibt Tipps für den Kauf von gebrauchten Fahrrädern

Da sind einige Dinge nicht in Ordnung an meinem guten alten Fahrrad. Zu aller erst: Die Bremsen sind verschlissen, das alleine macht den Drahtesel schon verkehrsuntüchtig. Die Kette springt immer mal wieder ab, die Gummi-Handgriffe an der Lenkstange sind locker, die Gangschaltung schaltet manchmal nur verzögert, und der Sattel ist locker, seit die rostige Schraube in der Sattelklemme abgebrochen ist. Die Reparaturkosten könnten bei 300 bis 400 Euro liegen. Günstiger wäre es, sich nach einem gebrauchten Fahrrad umzuschauen, das noch gut in Schuss ist.