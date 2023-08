11. Bonner Bau- und Immobilienmesse Experten kommen mit Besuchern ins Gespräch

Als Informationsplattform für Verbraucher versteht sich die Bonner Bau- und Immobilienmesse des General-Anzeigers, die am Samstag, 26. August, zum elften Mal ab 10 Uhr im Telekom Dome auf dem Hardtberg ihre Pforten öffnen wird. Aus Sicht von Michaela Gassen vom Werbemarkt des General-Anzeigers, die die Messe von Anbeginn an betreut, sind fachkundige Orientierungshilfen sinnvoll – gerade vor dem Hintergrund der komplexen Marktsituation: „Unsere Messe bietet daher Besuchern die Möglichkeit, sich bei über 20 Ausstellern über die neuesten Entwicklungen, Produkte und Trends in der Bau- und Immobilienbranche zu informieren und Kontakte zu knüpfen.“ Vertiefende Information zu unterschiedlichen Themen wie Marktentwicklung, Sanierung, und Photovoltaik vermittelten Experten ab 11.15 Uhr in diversen Fachvorträgen.