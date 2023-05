Bedrohte Artenvielfalt: Extinction Rebellion demonstriert in Bonn gegen das stille Artensterben

Täglich verschwinden laut Naturschutzbund (NABU) 150 Tier- und Pflanzenarten von der Erde. Der Verlust von Lebensräumen, die Übernutzung von Ressourcen, der Klimawandel und andere menschliche Aktivitäten treiben den drastischen Rückgang der biologischen Vielfalt voran. Schleiereule, Feldhamster, Schmetterling: Auch viele heimische Arten sind bedroht. Das Artensterben, auch bekannt als das sechste Massenaussterben, stellt eine der größten Herausforderungen für die Menschheit dar. Jährlich wird deshalb am 22. Mai weltweit der Tag der Artenvielfalt gefeiert, so auch in Bonn.