Demo in Bonn "Extinction Rebellion" will Adenauerallee kurzzeitig blockieren

Bonn · Am Samstag kann es in der Bonner Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Demonstranten wollen die Adenauerallee kurzzeitig am Koblenzer Tor blockieren.

01.02.2024 , 10:36 Uhr

Am Koblenzer Tor kommt es immer wieder zu Demonstrationen. (Archivfoto) Foto: Stefan Knopp





Die Polizei informiert in einer Mitteilung über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt von Bonn am kommenden Samstag. Laut Polizei findet die monatliche Demonstration des Veranstalters "Extinction Rebellion" zum Thema Verkehrswende statt. Die Demonstranten starten gegen 12 Uhr am Marktplatz und begeben sich von dort aus zur Ampelanlage am Koblenzer Tor. Gegen 14 Uhr ist geplant, beide Fahrbahnen der Adenauerallee kurzzeitig zu betreten. Die Polizei begleitet die Demonstration.

(ga)