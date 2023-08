Extinction Rebellion und Letzte Generation Klima-Aktivisten bekleben Gebäude in Bonn mit Plakaten

Zum Auftakt der diesjährigen Konferenz des Weltbiodiversitätsrats IPBES in Bonn sind die Mitglieder von Letzter Generation, Extinction Rebellion und Scientist Rebellion losgezogen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Am frühen Montagmorgen zogen sie am Bonner Hauptbahnhof Richtung World Conference Center (WCCB) und kleisterten Plakate an viele Gebäude, darunter auch die Deutsche Bank. Bei der Polizei sind bislang keine Anzeigen dazu eingegangen. Als Straftatbestand könnte Sachbeschädigung in Frage kommen.