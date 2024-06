Temperaturen und Niederschlag Extreme Werte: Bonner Frühling knackt zwei Rekorde

Alle drei Frühlingsmonate waren überdurchschnittlich warm – der März wich um vier Grad vom Bonner Mittel ab, der April um 2,1 Grad und der Mai um 2,6 Grad. Trotz dieser hohen Durchschnitttemperaturen wurden in diesem Jahr sehr spät die letzten Frosttage (21./22. April) beobachtet, nachdem der gesamte März noch frostfrei war. Der erste warme Tag (mehr als 20 Grad) war am 20. März und der erste Sommertag (mehr als 25 Grad) am 13. April. Ferner wurde im Frühling der bislang wärmste Tag des Jahres (14. Mai) mit 28,2 Grad Celsius beobachtet. Aus den Wetterdaten geht zudem hervor, dass Frühlinge in Bonn seit 1895 im Schnitt 2,1 Grad wärmer geworden sind.