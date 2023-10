Foto-Fahndung in Bonn Unbekannter fotografiert Neunjähriger in Linie 16 unter den Rock

Ein bislang unbekannter Mann soll am 29. Juni in der Stadtbahn der Linie 16 von Bonn in Richtung Bad Godesberg einer Neunjährigen unter den Rock fotografiert haben. Nach Angaben der Polizei am Montag soll die Mutter des Kindes dies bemerkt haben, woraufhin der Täter aus der Bahn flüchtete.