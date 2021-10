Polizei fahndet mit Foto nach Unbekannter : Frau zieht in Bonn etliche Briefe aus Briefkästen eines Wohnheims

Bonn Überwachungskameras haben eine Frau in Bonn bei einer eher ungewöhnlichen Tat gefilmt: Die Unbekannte zog etliche Briefe aus den privaten Briefkästen eines Studentenwohnheims und beschädigte diese. Die Polizei fahndet nach der Frau.

Eine Frau hat im Eingangsbereich eines Studentenwohnheims in Bonn etliche Briefe aus den dortigen Briefkästen gezogen und die Briefe somit beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht auf den 31. Mai 2021 in der Bonner Weststadt. Die Frau wurde bei der ungewöhnlichen Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Sie hatte ein Fahrrad dabei und führte auch zwei Hunde mit sich.