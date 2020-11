Kollision Endenich : Fahrbahn am Hermann-Wandersleb-Ring nach Unfall gesperrt

Auf dem Hermann-Wandersleb-Ring ereignete sich am späten Montagnachmittag ein Verkehrsunfall. Foto: Mathhias Kehrein

Bonn In Endenich ist es am späten Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier PKWs am Hermann-Wandersleb-Ring gekommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei Autos sind am späten Montagnachmittag am Hermann-Wandersleb-Ring zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in Endenich auf Höhe der Shell-Tankstelle kurz vor der kreuzenden Erich-Hoffmann-Straße. Eine der beiden Fahrbahnen in Richtung Innenstadt wurde von den Einsatzkräften vorläufig gesperrt. Durch den einspurig verlaufenden Verkehr kann es stadteinwärts zu Verzögerungen und Stau kommen.