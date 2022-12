Weihnachten und Neujahr : So fahren Bus und Bahn in Bonn und der Region an den Feiertagen

Bonn An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr fahren Busse und Bahnen in Bonn und der Region nach einem Sonderfahrplan. Wir geben einen Überblick über die Fahrzeiten.

SWB Bus und Bahn

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester und Neujahr fahren die Busse und Bahnen in Bonn in einem anderen Takt. Die SWB Bus und Bahn teilte dem General-Anzeiger mit, dass an Heiligabend, 24. Dezember, in Bonn der Samstagsfahrplan bis 19 Uhr gilt. Danach fahren Busse und Bahnen nach dem Nachtfahrplan. An den Weihnachtsfeiertagen, also am 25. und 26. Dezember, fahren alle Linien der SWB nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. An Silvester, 31. Dezember, gilt der Samstagsfahrplan. Am darauffolgenden Neujahrstag, 1. Januar 2023, verkehren alle Busse und Bahnen nach regulärem Sonntagsfahrplan.