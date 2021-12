Fahrplanwechsel Mitte Dezember : Bahnen und Busse fahren in Bonn bald häufiger

Bonn Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember der Stadtwerke Bonn kommen weitere Taktverdichtungen. Busse und Bahnen fahren häufiger. Einige Haltestellen werden umbenannt.

Mit dem am 12. Dezember anstehenden Fahrplanwechsel wollen die Stadtwerke Bonn (SWB) zusätzliche Angebote im ÖPNV einführen. Parallel werden Maßnahmen fortgesetzt, die im Zuge des Projekts „Lead City“ getestet wurden . Das hat der Stadtrat am 28. Juni dieses Jahres beschlossen (der GA berichtete). Bereits zwischen 2018 und 2020 wurde der Takt einzelner Bus- und Bahnlinien über das Projekt verstärkt. Dieses Angebot bleibe auch im neuen Fahrplan erhalten, so die SWB. Ab Sonntag, 12. Dezember, kommen demnach folgende Taktverdichtungen und Anpassungen im Bonner ÖPNV dazu:

■ Busverkehr: Der Nachtbus der Linie 9 fährt einen neuen Linienweg in Richtung Hauptbahnhof. Ab der Haltestelle „Václav-Havel-Platz“ zu den Haltestellen „Am Dickobskreuz“ und „Gerhard-Domagk-Straße“, zur neuen Haltestelle „Chemische Institute“, zur Haltestelle „MVA Bonn“ und weiter auf dem gewohnten Linienweg. Die Gegenrichtung ist von der Änderung nicht betroffen. Der Haltepunkt „Am Dickobskreuz“ in der Straße Am Dickobskreuz entfällt. Auf der Linie 601/602 werden montags bis freitags die Takte verdichtet. Die Linie 601 fährt schon ab 5.30 Uhr den Zehn-Minuten-Takt im Abschnitt „Hauptbahnhof“ und „Uniklinikum Süd“. Die Rückfahrten finden weiter über den Linienweg der Linie 602 statt. Der ursprüngliche Linienweg der Linie 630 wird in zwei Teillinien aufgegliedert. Die Linie 630 von Tannenbusch kommend endet als erste Teillinie künftig an der Haltestelle „Uniklinikum Süd“. Als zweite Teillinie wird die neue Linie 634 eingerichtet. Für den zweiten Linienabschnitt der ursprünglichen Linie 630 fährt die Linie 634 ab der Haltestelle „Uniklinikum Süd“ zur „Fritz-Erler-Straße“ mit unveränderter Streckenführung und Taktung. Die Linie 604 fährt die barrierefrei ausgebaute Haltestelle „Lengsdorf Kirche“ auf der Lingsgasse in beiden Richtungen an.