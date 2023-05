Fahrrad & Auto Nimmt die Aggressivität im Bonner Straßenverkehr zu?

Bonn · In Bonn ist die Verkehrswende in vollem Gange. Das sorgt an manchen Stellen für Diskussionen zwischen Rad- und Autofahrern. Seit einigen Jahren klagen viele über ein zunehmend raues Verkehrsklima. Aber stimmt das überhaupt? Und welche Lösungen gibt es für das Problem?

26.05.2023, 11:00 Uhr

Mit geballter Faust am Steuer: Immer wieder sorgen Verkehrssituationen für Ärger. Foto: Meike Böschemeyer

Ian Tout braucht ein bisschen mehr Platz auf der Straße als andere Fahrradfahrer. Er fährt mit einem Lastenrad, in dem seine Tochter gleich mitreisen kann. Wenn Autofahrer ihn überholen, könne es schon einmal brenzlig werden, berichtet er. „Das kann gefährlich sein für Fahrradfahrer, denn die Autos überholen oft dicht“, findet Tout. Bis jetzt sei ihm noch nichts passiert, aber er habe in solchen Situationen schon häufig stark bremsen müssen. Er empfindet das enge Überholen als aggressives Verhalten und hat es in letzter Zeit häufiger bemerkt.