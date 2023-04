Vorfall bei Critical Mass in Bonn Polizisten lassen Luft auf Fahrraddemo ab und die Behörde verteidigt das Vorgehen

Zum Vorfall während der Fahrraddemo Critical Mass am vergangenen Freitag hat die Kölner Polizei die Ermittlungen übernommen. Auf einem Video, das mehr als zwei Millionen Mal in den sozialen Medien angeschaut wurde, war zu sehen, wie ein Bonner Polizist einen 15-Jährigen vom Fahrrad holte und aus einem Reifen die Luft herausließ. Mittlerweile ist dazu eine anonyme Anzeige eingegangen. Polizei und auch Demo-Veranstalter sehen das Vorgehen als unkritisch an. Laut Polizei habe der Jugendliche andere Verkehrsteilnehmer durch Kunststücke auf dem Rad gefährdet.