„Tausend Fahrräder auf dem Tausendfüßler“ : Mehr als 300 Bonner demonstrieren für bessere Fahrrad-Infrastruktur

Bonn Gut 300 Bonner haben bei einer Fahrraddemo mehrerer Initiativen gefordert, statt des Autos das Fahrrad mehr in den Blick zu nehmen. Auf dem „Tausendfüßler“ durften sie nicht wie zunächst geplant demonstrieren.

Was wird ein sechsspuriger Ausbau des „Tausendfüßlers“ bringen? Mehr Verkehr auf der Autobahn und in Bonn, befürchten die, die sich am Sonntag an der Fahrraddemo durch Bonn beteiligten. 200 Mitfahrer waren zunächst angekündigt, das Ordnungsamt gestattete während der Eröffnungskundgebung auf dem Uni-Campus Poppelsdorf noch 50 weitere, weil das Corona-Schutzkonzept das zuließ. Die Polizei schätzt, dass etwa 300 Personen an der Fahrraddemo teilgenommen haben.