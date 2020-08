Mehrere Einbrüche : Diebe stehlen teure Fahrräder aus Kellern in Bonn

Bonn Unbekannte haben hochwertige Fahrräder aus Kellern in Bonn und Beuel gestohlen. Nun hoffen die Beamten über Fotos auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht in Folge von Kellereinbrüchen in der Bonner Innenstadt und in Bonn-Beuel in den vergangenen Wochen nach gestohlenen Fahrrädern. Die Ermittler gehen davon aus, dass die hochwertigen Räder bereits etwa über Onlineplattformen weiterverkauft worden sind. In einigen Fällen gab es Hinweise auf Jugendliche, die als Tatverdächtige für die die Einbrüche in Frage kommen, so die Beamten.