Bonn-Weststadt : Fahrradfahrer bei Unfall mit Transporter verletzt

Bonn Weil der Fahrer eines Transporters ihn beim Abbiegen übersehen hatte, ist ein 57-jähriger Fahrradfahrer in der Bonner Weststadt angefahren und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der Radfahrer am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf der Endenicher Alle in Richtung Endenich auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. Er fuhr auf Höhe der Kaufmannstraße neben einem Mercedes Sprinter, der dort plötzlich nach rechts abbog und das Fahrrad erfasste.