Tödlicher Unfall in Bonn : Fahrradfahrer stirbt nach Sturz in Röttgen

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem verstorbenen Radfahrer, der mit dem abgebildeten Fahrrad in Röttgen unterwegs war. Foto: Polizei

Bonn Ein Radfahrer ist am Montag nach einem Unfall in Röttgen gestorben. Polizisten fanden ihn leblos am Unfallort vor. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Identität des Mannes.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Dyck

Ein Fahrradfahrer in Röttgen ist am Montag nach einem Sturz verstorben. Nachdem die Polizei gegen 8 Uhr einen Notruf erhielt, fanden die Beamten den Mann an der Villiper Allee auf Höhe der Straße Am Kottenforst leblos auf der Fahrbahn vor. Der etwa 65 bis 70 Jahre alte Radfahrer lag unmittelbar an der Bürgersteigkante.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, verstarb der Mann an der Unfallstelle. Reanimationsversuche der Polizisten und später eingetroffener Rettungssanitäter blieben erfolglos.

Die Identität des Verstorbenen ist bislang unbekannt, da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte. Er war laut Polizei mit einem silbergrauen Damenfahrrad der Firma Gudereit mit schwarzem Korb auf dem Gepäckträger unterwegs.