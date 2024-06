Info-Kampagne zu Fahrradstraßen Auf immer mehr Straßen sehen die Bonner jetzt Rot

Offensichtlich ein wenig irritiert blickt ein Autofahrer aus seinem Fenster, als er Donnerstagmittag im Bundesviertel über die frisch gestrichene knallrote Fahrbahndecke an der Kreuzung Fritz-Erler-Straße/Fritz-Schäffer-Straße fährt. Und dann noch so viele Fotografen, die ihre Kameras auf zwei Personen halten, die gerade ein Schild an einer Laterne befestigen. Auch Passanten bleiben stehen und beobachten mit sichtlichem Interesse das Geschehen. Über diese Aufmerksamkeit freut sich Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne). Mit Stadtbaurat Helmut Wiesner startet sie an dieser Kreuzung offiziell die Informations- und Werbekampagne für den weiteren Ausbau von Fahrradstraßen in Bonn.