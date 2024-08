Nach Urteil zu Fahrradstraße Ministerium hält Bonner Radstraßenmarkierung für rechtskonform

Nach Auffassung des NRW-Verkehrsministeriums ist der Bonner Markierungsstandard für Fahrradstraßen rechtskonform. Das teilte das Bonner Presseamt am Dienstag mit. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hatte die Oberste Straßenverkehrsbehörde in einem Schreiben um eine Einschätzung gebeten, nachdem das Kölner Verwaltungsgericht in einer Entscheidung gegen die Anordnung einer Bonner Fahrradstraße in Ückesdorf starke Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Markierungsstandards geäußert hatte. Der Schriftverkehr zwischen Ministerium und der Stadt liegt dem Bonner General-Anzeiger vor.