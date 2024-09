Stadt überklebt Radstraßen-Markierung in Ückesdorf Neue Klage gegen Bonner Fahrradstraße

Bonn · Ein Kläger will erreichen, dass eine Radstraße am Beueler Rheinufer aufgehoben wird. Die Stadt hat derweil die Rotmarkierungen an der Fahrradstraße „Auf den Steinen“ in Ückesdorf mit gelben Kreuzen „demarkiert“, nachdem ein anderer Kläger die Entfernung erstritten hatte.

06.09.2024 , 16:30 Uhr

Mit gelben Kreuzen hat die Stadt die Aufhebung der Fahrradstraße „Auf den Steinen“ in Ückesdorf kenntlich gemacht. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn