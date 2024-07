Teure Panne in Dransdorf Warum die Stadt Markierungsarbeiten für eine Fahrradstraße stoppte

An Schilda fühlen sich Anwohner der Straße Auf dem Dransdorfer Berg erinnert. Während Arbeiter am Mittwoch gerade dabei waren, die abschüssige Straße als Fahrradstraße zu markieren, hatten die Anwohner nur kurz zuvor einen Bürgerbrief erhalten, in dem die Stadt Bonn darüber informiert, dass der eigentlich im Juli geplante Start für die Kanalsanierung in kompletter Breite und offener Bauweise dort um sechs Wochen verschoben werden müsse.