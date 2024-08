Nach Gerichtsurteil Stadt Bonn stoppt Markierung weiterer Fahrradstraßen

Nach der Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts gegen eine Fahrradstraße im Bonner Ortsteil Ückesdorf wird die Stadt vorerst keine weiteren Radstraßen im Stadtgebiet ausweisen. Das sagte Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Donnerstagmittag auf GA-Nachfrage am Rande einer Pressekonferenz zum Thema Wirtschaftsparkplätze. „Wir warten nun zunächst die vollständige Urteilsbegründung ab und prüfen sie“, sagte Dörner. Am Montag sollten ursprünglich weitere Markierungsarbeiten beginnen, die nun ausgesetzt sind.