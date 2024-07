Regeln für die Fahrradmitnahme Die meisten Fahrräder gibt es in den Bussen zur Waldau

Aus der City hoch in den Kottenforst, von Bornheim aus mit dem Rad das Bonner Rheinufer oder die Rheinaue entdecken: Sommerzeit ist Radfahrzeit. In Bussen und Bahnen sieht man in Bonn und der Region derzeit wieder viele Fahrgäste, die mit ihrem Fahrrad am Bahnsteig oder der Haltestelle ein- und aussteigen. Doch nicht immer freuen sich andere Fahrgäste, wenn Passagiere mit ihrem Rad zusteigen.