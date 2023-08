Aktion in Poppelsdorf Räder und E-Scooter auf Haltestellendach gestellt

Poppelsdorf · Unbekannte haben Fahrräder und einen E-Scooter auf ein Haltestellendach in Poppelsdorf gestellt. Warum, weiß keiner. Die Polizei warnt allerdings: So was kann gefährlich werden.

28.08.2023, 17:26 Uhr

Irgendwer hat Fahrräder auf die Haltestelle Poppelsdorfer Platz gestellt. Die Polizei schaut sich das an. Foto: Aramesh