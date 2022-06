20 Jahre „Bonn Kaffee“ : Fairtrade-Kaffee der Stadt feiert Jubiläum mit Gratis-Ausschank

Handel wächst : Trend zu fair gehandelten Waren hält ungebrochen an Der Trend zum Kauf von fair gehandelten Produkten hält in Deutschland ungebrochen an. Seit zwölf Jahren wächst der Handel mit diesen Waren zweistellig. 2013 wurde ein Umsatzplus von 23 Prozent auf 654 Millionen Euro erzielt, wie Fairtrade Deutschland am Dienstag mitteilte.