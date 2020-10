Seniorin in Bonn betrogen : Bankmitarbeiter verhindert Geldübergabe an falsche Polizisten

Bonn Derzeit sind wieder vermehrt Telefonbetrüger in Bonn und der Region aktiv. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte nun einen Betrug verhindern. Eine Seniorin war kurz davor, Geld an falsche Polizisten zu übergeben.

Am Mittwoch verhinderte ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Bankfiliale in Bonn einen Betrug. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde eine 86-jährige Frau aus Beuel von falschen Polizisten angerufen. Sie sollte ihre Ersparnisse von der Bank abholen und das Bargeld zur Sicherheit an die Beamten übergeben.

Die Polizei warnt: „Betrüger geben sich als Polizisten aus und berichten zum Beispiel von Einbrüchen in der Nachbarschaft oder anderen Straftaten und kündigen an, dass Sie möglicherweise das nächste Opfer sein könnten. Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich! Geben Sie keine Auskünfte am Telefon! Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen. Lassen Sie sich keine Angst machen und sich nicht unter Druck setzen! Beenden Sie das Telefonat - legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon.