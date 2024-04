Anzeigen auf Plattform für Falschparker Bonn bei Denunzianten unter den Top Ten

In den Top Ten der Städte, in denen 2023 die meisten Anzeigen pro 10.000 Einwohner gegen Falschparker auf der Petzen-Plattform weg.li eingegangen sind, rangiert die Bundesstadt mit 12.997 Anzeigen auf Rang 8. Damit kommen 386 Anzeigen auf 10.000 Einwohner. Das wirkt nicht gerade rheinisch tolerant. Die Liste führen Frankfurt mit 1.225, Hamburg mit 696 und Dresden mit 534 Anzeigen pro 10.000 Anwohner an. Nur 17 waren es beispielsweise in Chemnitz.