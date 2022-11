Stadtverwaltung Bonn : Falschparker aus Bonn bekommt nach zwei Jahren Gebührenbescheid

Bonn Ein Autofahrer aus Bonn beklagt sich über eine späte Forderung der Stadt: Zwei Jahre nach einem Falschparken hat Christian Schlag eine weitere Forderung der Verwaltung zu ihm nach Hause bekommen.

Den 16. September 2020 hatte Christian Schlag eigentlich längst aus seinem Gedächtnis verbannt. Schließlich war das ein Tag, an den er sich nicht gerne zurückerinnert. Doch jetzt, mehr als zwei Jahre später, ist der damalige Ärger plötzlich wieder präsent.

Der Grund dafür ist ein Schreiben aus dem Stadthaus mit der Aufforderung, Verwaltungsgebühren über 75 Euro zu bezahlen. „Das ist mehr als befremdlich“, ärgert sich Schlag über den Brief. „Das zeigt doch nur, wie weit sich die Verwaltung mittlerweile von den Bürgern entfremdet hat.“

An dem besagten Septembertag vor zwei Jahren hatte Schlag seinen Wagen in der Weberstraße abgestellt. Allerdings in einem Bereich, der für einen Umzug abgesperrt war und wo ein temporäres Parkverbot galt. Es kam, wie es kommen musste: Der Pkw wurde abgeschleppt, Schlag musste sein Fahrzeug wieder auslösen und zahlte ein entsprechendes Knöllchen.