Lieferanten parken in zweiter Reihe : Falschparker blockieren Ladezone der Clemens-August-Straße in Poppelsdorf

Auf der Ladezone vor dem Hotel President gilt dort ein eingeschränktes Halteverbot. Manche parken dort trotzdem. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das Ordnungsamt verteile an parkende Autos auf einer Ladezone an der Clemens-August-Straße zu wenig Knöllchen, kritisiert ein Poppelsdorfer. Was sagen die umliegenden Geschäfte und die Stadt dazu?

Falschparker auf einer Ladezone vor dem Hotel President verschärfen nach Ansicht des Anwohners Uwe Hasenkamp die Verkehrssituation auf der Poppelsdorfer Clemens-August-Straße. Die Lieferwagen parkten stattdessen in zweiter Reihe und blockierten die Busse. „Der Verkehrsaußendienst der Stadt kommt seiner Aufgabe hier seit Jahren aus welchen Gründen auch immer nicht nach“, kritisierte der Poppelsdorfer in einem Schreiben an die Stadt im Juni. Wenn das Ordnungsamt Knöllchen verteile, spreche sich das rum, glaubt der Anwohner. Außerdem sollte der Radweg klarer von der Ladezone abgegrenzt werden. Die Verwaltung weist die Kritik zurück, will die Markierungen in diesem Bereich aber prüfen.

Bei einer Stichprobe an einem Donnerstagmorgen um 10 Uhr parkten ein Porsche, ein Kleinwagen und ein kleiner Lieferwagen auf der Ladezone vor dem Hotel. Ein Halteverbots-Schild weist darauf hin, dass dort nicht länger als drei Minuten gehalten werden darf. Fünf Minuten später kam der Porschefahrer aus einer Metzgerei gegenüber und düste davon. Seinen Platz schnappte sich gleich der nächste Autofahrer.

Wenn die Lieferungen morgens kämen, gehe es noch, sagt eine Mitarbeiterin des Hotel President, aber nachmittags sei die Ladezone oft zugeparkt. Wenn sie dann Taxis für Hotelgäste bestelle, müssten die in der zweiten Reihe halten. „Wir und andere Kollegen rufen des Öfteren das Ordnungsamt an und bitten um Abhilfe, um unseren Lieferanten das Ausliefern zu ermöglichen. Das Ordnungsamt wird auch jedes Mal tätig,“ sagt Andreas Eichholz, Direktor des Hotels President.

„Unsere Ware wird in der Nacht geliefert, weil es sonst sehr schwierig ist“, sagt Christa Harrer, Leiterin des Bio-Supermarkts Bergfeld´s links neben dem Hotel. Die Flora Apotheke daneben nimmt laut einer Mitarbeiterin die Lieferungen in der kleineren, benachbarten Kekuléstraße entgegen und hat so keine Probleme mit der zugeparkten Ladezone. Hupkonzerte und Parken in zweiter Reihe kämen auf der Clemens-August-Straße aber öfter vor.

Das Problem ist auch dem Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen bekannt, erklärt Vorsitzender Jannis Vassiliou: „Blockierte Ladezonen sind nicht nur für das Hotel President ein Problem, sondern auch für viele Gewerbetreibende entlang der Clemens-August-Straße, deren Lieferanten sich ebenso beschweren, dass die Ladezone zweckentfremdet wird.“ Außengastronomie, Fahrradparkplätze und der Wegfall der Brötchentaste bei Parkautomaten für kurze Erledigungen verschärften Vassiliou zufolge die Parksituation. „Es ist dringend angeraten, dass die Stadt in der Clemens-August-Straße eine Lösung findet, die für alle Beteiligten akzeptabel ist.“

Stadt weist Kritik zurück

Den Vorwurf des Anwohners, dass Parkverstöße auf der Ladezone nicht ausreichend geahndet würden, weist die Stadt zurück. Selbstverständlich ahnde der Stadtordnungsdienst Parkverstöße, wenn er vor Ort sei, sagt Markus Schmitz vom Presseamt. Allerdings könnten die Kolleginnen und Kollegen nicht überall im Stadtgebiet gleichzeitig sein. Wie viele Verstöße gegen das Parkverbot auf der Ladezone das Ordnungsamt im vergangenen Jahr registriert hat, konnte die Stadt nicht mit vertretbarem Aufwand recherchieren.