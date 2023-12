75 Euro Verwaltungsgebühr Stadt bittet Falschparker drei Jahre nach Vorfall zur Kasse

Die Nachbearbeitung hätte sich jedoch verzögert, weil immer mehr Autos abgeschleppt werden. „Die Zahl hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht“, so das Presseamt. Wurden 2016 noch 1.270 Fahrzeuge an den Haken genommen, so waren es 2019 bereits circa 3.400. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie weniger Fahrzeuge abgeschleppt wurden, stieg die Fallzahl in 2022 wieder (circa 3.600). 2023 wurden bis jetzt circa 3.700 Abschleppvorgänge vorgenommen (Stand 11/23).