„Fame Fighting“ Promi-Boxen der Reality-TV-Stars findet im Bonner Maritim statt

Bei einem Boxevent im Bonner Maritim stellen sich am Samstag den 4. November so genannte Reality-Stars im sportlichen Wettkampf gegeneinander. 14 Teilnehmer boxen im Bonner Maritim in sieben Kämpfen. Dabei sind unter anderem Andrej Mangold, Bonner Bachelor aus dem Jahr 2019, und Reality-TV-Star Luigi “Gigi“ Birofio.