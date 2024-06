Familien-Kolumne „Kinderkram“ Der Teddy fliegt bis in den Weltraum

Doch seine Begeisterung für den Weltraum, die Erde und vor allem die Menschheit halten bis heute an. Sein Punkt: Die Hälfte der heute lebenden Menschen hat die damaligen Mondlandungen nicht miterlebt. Das sind Milliarden Babys, die in den vergangenen fünf Jahrzehnten geboren worden sind. Und mein Sohn gehört dazu. Ein kleiner Astronaut steckt übrigens auch schon in ihm. Wenn er morgens im Bett tobt, fliegt sein Lieblingsteddy hoch in die Luft. „Bis in den Weltraum“, ruft er dann.