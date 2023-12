Familienberatung der Caritas Was Kinder an Weihnachten wirklich wollen

Bonn · Weihnachten steht vor der Tür. Das bedeutet für viele Kinder: Geschenke, Geschenke, Geschenke. Doch für andere ist es oft eine Zeit des Kummers. Denn nicht alle Eltern haben genug Geld für Geschenke. Muss es an Weihnachten überhaupt immer so materiell sein? Der Familienberater Bernd Kinder erklärt, was Kinder wirklich wollen.

17.12.2023 , 11:00 Uhr

Frieden und Harmonie zwischen den Eltern ist für Kinder das schönste Weihnachtsgeschenkt, erklärt Familienberater Bernd Kinder von der Caritas. Foto: Meike Böschemeyer

Bernd Kinder hat schon viele Familien und Kinder beraten. Er arbeitet als Diplompsychologe bei der Familienberatung der Caritas in Bonn. Gerade die Weihnachtszeit und der Druck, ein gutes Fest zu veranstalten, stressen Eltern, wie er weiß. Ob Geschenke wirklich das Wichtigste für Kinder sind und wie man sich von Erwartungen lösen kann, hat Kinder dem GA im Gespräch mit Volontärin Selina Stiegler erzählt.