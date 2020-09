Bonn : Familienkreis hilft überlasteten Eltern

Bonn 40 ehrenamtliche Helfer unterstützen unbürokratisch. Zu den Projekten gehören die Huckepack-Patenschaft für psychisch Kranke und „Großeltern auf Zeit“.

Seit vierzehn Jahren unterstützt und berät der Verein Familienkreis-Bonn Familien in belasteten Lebenssituationen. Mittlerweile setzten sich rund 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Eifer in verschiedenen Projekten ein. Der Bedarf an weiteren Freiwilligen ist allerdings noch längst nicht gedeckt. Jeden ersten Dienstag im Monat wird daher in den Vereinsräumen ein Informationsabend veranstaltet. Interessierte sind stets willkommen.