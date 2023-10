Appell gegen Kinderarmut Familienministerin Lisa Paus auf Spaziergang in Bonn

Ein Kamerateam bewegt sich in einstudierten Abläufen vor dem Streetworker-Büro in der Maxstraße in Bonn. Der Grund ist ebenso wichtig wie dringlich: Die Übergabe des Bonner Appells für die Kindergrundsicherung an Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Grüne). Dass sie vorbeikommt, dürfte auch an den Kontakten von Oberbürgermeisterin Katja Dörner liegen: Schließlich saß sie selber für die Grünen im Bundestag.