Gebäude wird saniert Familienzentrum „Kleiner Lukas“ zieht nach Auerberg

Konkret bedeute das laut Michael Schäfer, der Pfarrer in der Lukaskirche ist, zum Beispiel einen neuen Anbau und eine bessere Wärmedämmung. „Die Pädagogik der 1950er Jahre ist hier noch eingebaut. Wir brauchen eine Pädagogik des 21. Jahrhunderts“, sagt Schäfer. Er wünscht sich offenere Konzepte, beispielsweise durch den Einbau eines Restaurants. Das Gebäude bestehe seit 1954. Als Kindergarten und Hort habe es damals fungiert. Heute lebt es als Familienzentrum für Kinder von eins bis sechs Jahren weiter, bisher bestehend aus vier Gruppen. Zwei Unter-3-Jahre-Gruppen (U3) und zwei Über-3-Jahre-Gruppen (Ü3) mit jeweils zehn Plätzen. Umzugsbedingt wird es in dem Gebäude im Auerberg nur eine U3-Gruppe geben. „Nach der Sanierung werden mehr Plätze als zuvor zur Verfügung stehen“, so Schäfer. Er hofft, dass die Kita in drei bis vier Jahren wieder in das Gebäude in der Nordstraße einziehen kann. Finanziert wird die Sanierung größtenteils durch die Eigenmittel der Gemeinde. Allerdings hofft Hildebrand bei dem Millionenprojekt auf die Unterstützung durch die Stadt Bonn und das Land.