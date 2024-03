Sozialpolitik Fast jedes fünfte Kind in Bonn ist von Armut bedroht

Laut Bertelsmann-Stiftung war vor zwei Jahren jedes fünfte Kind unter 18 Jahren armutsgefährdet, in NRW sogar jedes vierte. Nicht jede armutsgefährdete Familie bezieht allerdings Sozialleistungen. Die Wissenschaftlerin hatte auch jüngere Zahlen dabei: Im November 2023 lebten 13.900 Menschen in Bonn in Bedarfsgemeinschaften, in denen also mindestens eine Person Sozialleistungen bezieht. 38 Prozent dieser Gemeinschaften gehören Kinder an.