Ramadan in Bonn Fasten an der Fritteuse

Es ist Ramadan und auch in Bonn fasten deshalb viele gläubige Musliminnen und Muslime. Sie verzichten in der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in aller Regel komplett auf Essen und Trinken. Vor allem für Berufstätige kann das allerdings eine besondere Herausforderung sein. Etwa wenn man selbst Essen für andere zubereitet oder kräftezehrende Arbeiten ausführen muss.