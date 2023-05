Cosplay-Treffen im Maritim Die FedCon in Bonn: Ein Blick hinter die Maskerade

Jens Dombek ist in der Szene als der „German Spock“ bekannt, der deutsche Spock. Er ist Star-Trek-Fan seit Kindertagen und sieht dem Filmcharakter Mister Spock zum Verwechseln ähnlich. Einmal, so erzählt der Wirtschaftsinformatiker, sei er auf dem Treffen Destination Star Trek gewesen, um sein Idol Leonard Nimoy zu treffen. Doch der sei krank gewesen. Als Dombek die Halle betrat, hätte man ihm zugerufen „Ich denke, du bist krank.“ „Ja, man hat mich mit meinem Idol verwechselt“, sagt er. Das Fan-Sein, so glaubt er, sei ihm in die Wiege gelegt worden. Schließlich sei er am 17. Januar geboren worden, keine zufällige Parallele zum Raumschiff Enterprise 1701, sagt er.