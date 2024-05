Kostüme auf der Fedcon 2024 in Bonn Wenn Luke Skywalkers Lichtschwert 250 Euro kostet

Hoffentlich springt der Rauchmelder nicht an. Weißer Nebel steigt aus der Elektrik auf, die Rebekka Weber am Arm trägt. Während die einen in der Warteschlange stehen, um ihre Tickets für die Fedcon im Bonner Maritim abzuholen, rückt sie sich ihr Kostüm aus dem Star-Trek-Universum zurecht. Ganz in Schwarz, mit Lasergewehr, kleinen Kabeln, Brustpanzern und Nebelmaschine hat sie sich als Borg verkleidet. Die fiktive Weltraumrasse, die Robotern ähnelt, lehrt die Menschen in den Filmen das Schrecken. Hier, auf einem der größten und bekanntesten Science-Fiction-Treffen Deutschlands, ist sie ein beliebtes Fotomotiv.