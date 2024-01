Kommentar zu fehlenden Kitaplätzen in Bonn Die Kitas befinden sich in einem Teufelskreis

Dass immer noch mehr als 1000 Kita-Plätze in Bonn fehlen, dürfte so manchen Eltern mit kleinen Kindern schlaflose Nächte bescheren. Denn aktuell läuft das Anmeldeverfahren für die Kindertagesstätten. Das Hauen und Stechen in den verschiedenen Einrichtungen um die Besetzung der freien Plätze kann man sich bildlich vorstellen.