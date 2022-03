Fehlende Halteverbotsschilder : Stadt Bonn reagiert auf Park-Schlupfloch am Rheinufer

Wer auf den Gehwegen auf der Zweiten Fährgasse am Rheinufer parkt, hat mit einem Knöllchen zu rechnen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Ordnungsamt verteilt Knöllchen an die Falschparker auf dem Gehweg am Rheinufer. Auf der Fahrbahn wäre das Parken sogar noch erlaubt. In den kommenden Tagen stellt die Stadt hier Halteverbotsschilder auf.

Auch am Mittwoch haben eine ganze Reihe von Autos verbotswidrig am Rheinufer zwischen Zweiter Fährgasse und Rheingasse geparkt. Am Nachmittag waren es 32 Stück. Hinter dem Scheibenwischer etwa jedes zweiten Fahrzeugs klemmte ein Knöllchen über ein Bußgeld von 55 Euro. Die Autos standen entweder zur Hälfte oder vollständig auf den Gehwegen, auf denen seit vergangener Woche nicht mehr geparkt werden darf. Die Stadt hat die blauen Verkehrsschilder entfernt, die dort angebracht waren und das Parken bisher erlaubten.

Parken auf der Fahrbahn noch erlaubt

Mehrere Hinweise von Lesern gingen beim GA ein, dass das Parken an dieser Stelle laut Straßenverkehrsordnung dennoch erlaubt sei, weil kein Halteverbotsschild angebracht sei. Das trifft laut Stadt für die Gehwege nicht zu. Wohl aber teilte Andrea Schulte aus dem Presseamt auf Nachfrage mit, dass nach der Straßenverkehrsordnung das Parken auf der Fahrbahn selbst formal noch erlaubt sei. Dass ein Autofahrer auf diese Weise sein Fahrzeug abgestellt habe, sei dem Ordnungsamt aber bisher nicht bekannt. „In den kommenden Tagen werden wir Halteverbotsschilder aufstellen. Dann wäre auch das Parken auf der Fahrbahn nicht mehr zulässig“, erklärte Schulte.Überwiegend stehen die Falschparker auf dem Gehweg nahe der Ufermauer. Einige stellen ihr Fahrzeug allerdings auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Zweiten Fährgasse ab, wo ein Radfahrstreifen markiert ist.

Seit dem 17. März besteht das Parkverbot, was die Stadt allerdings nicht vorab kommunizierte. Es geht auf einen Ratsbeschluss im vergangenen Sommer zurück. Eigentlich sollte die damit geplante Verkehrsberuhigung der Promenade erst nach dem Ende der Baustelle am Koblenzer Tor Ende Juni erfolgen. Um auf der baustellenbedingten Umleitungsstrecke am Rheinufer für Fahrzeuge, die von Süden nach Norden wollen, mehr Platz zu schaffen, hat die Stadt das Parkverbot vorgezogen.

In den ersten Tagen habe das Ordnungsamt, so Schulte, „Null-Euro-Knöllchen“ verteilt. Es wurde also keine Bußgeld erhoben. „Wir wollten damit Gewohnheitsparker auf die veränderte Situation aufmerksam machen.“ Nun aber seien bei Verstößen 55 Euro fällig. Und wie Schulte weiter sagte, gelte ab dem 1. April ein Bußgeld von 70 Euro inklusive einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei, die die Stadt ebenfalls aus Kulanz bisher nicht erhebe.

Einzelhandelsverband hält Vorgehen für „bürgerfeindlich“

Die Entscheidung der Stadtverwaltung, „ohne vorherige Kommunikation 150 Parkplätze am Rheinufer ersatzlos zu streichen“ und die dort Parkenden mit einem Ordnungsgeld zu belegen, empfindet der Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen als „bürgerfeindlich“. Damit ziehe die Stadtverwaltung „alle Register, um Autos und damit einen wesentlichen Teil der Bürger und Besucher, aus der Stadt zu verbannen, ohne Alternativen anzubieten.“

Gemeinsam mit der Bonner City Parkraum GmbH, die die meisten Innenstadtgaragen betreibt, habe der Einzelhandelsverband verhandelt, in den Garagen „Beethoven“ und „Oper“ etwa 200 Plätze für Anwohner zur Verfügung zu stellen als Nachtbelegung zu einem Sondertarif. „Auf der einen Seite soll mehr Wohnungsraum geschaffen werden, auf der anderen Seite wird den Anwohnern nahegelegt, dass sie und ihre Autos doch unerwünscht sind“, sagte Jannis Vassiliou, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands, zum Vorgehen der Stadt. Eigentümer der Parkraum GmbH sind die kommunalen Stadtwerke und die Parkgemeinschaft Bonn, an der Cityhändler beteiligt sind. Vassiliou ist Aufsichtsratsvorsitzender.