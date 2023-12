GA-Gewinnspiel Zu gewinnen: Besuch einer Vorstellung im Jungen Theater Bonn mit der gesamten Clique

In der Adventszeit spielte das Junge Theater Bonn (JTB) fast jeden Tag zweimal, die Vorstellungen in der Beueler Hermannstraße waren meistens ausverkauft – und das Publikum durchweg begeistert von den Stücken, die das Ensemble mit viel Herzblut auf die Bühne bringt. Premieren gab es auch in diesem Herbst: Momo von Michael Ende verzaubert seit Mitte September ältere Kinder (empfohlen ab 8 Jahren). Das Publikum fiebert mit Momo, wenn sie den Kampf gegen die „Grauen Herren“ aufnimmt, die den Menschen ihre Zeit stehlen wollen.