Baustellen auf der Strecke Köln – Mainz : Fernverkehrszüge halten teilweise nicht in Bonn

Fahrplan an Weihnachten : So fahren Bus und Bahn in Bonn und der Region an den Feiertagen An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr fahren die Buslinien der SWB in Bonn nach einem Sonntags- oder Sonderfahrplan. Wir geben einen Überblick.