Ausbau des Fernwärmenetzes Das sollten Bonner Hauseigentümer jetzt wissen

Bonn · Die Umstellung der Heizungen in Bonn auf klimaneutrale Systeme wird ein Kraftakt. Die Stadtwerke arbeiten gerade an einer Wärmeplanung. Erste Aussagen, wo etwa ein Anschluss an die Fernwärme möglich ist, lassen sich schon treffen. Was Hauseigentümer nun wissen müssen.

20.03.2024 , 05:00 Uhr

Der Hauptgeschäftsführer der Bonner Stadtwerke, Olaf Hermes (l.), und der Geschäftsführer der Bonn-Netz, Urs Reitis. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn